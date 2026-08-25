Для директора УК, обвиняемого в гибели рязанки, запросили реальный срок

В Советском районном суде Рязани продолжают рассматривать уголовное дело о гибели 27-летней медсестры под глыбой льда на Первомайском проспекте. Об этом 25 августа сообщила корреспондент РЗН.инфо из зала суда. На заседании адвокат бывшего директора УК Артема Солодова, которого обвиняют в гибели девушки, огласил публичное обращение подсудимого к СМИ. В нем Солодов полностью признал свою вину и принес извинения, заявив о раскаянии. Защита просила для подсудимого мягкого наказания, указывая на положительные характеристики Солодова, наличие у него несовершеннолетнего ребенка, признание вины и возмещение ущерба. Однако государственный обвинитель запросил приговорить бывшего директора УК к двум годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать управленческие должности в сфере ЖКХ на два года.

В Советском районном суде Рязани продолжают рассматривать уголовное дело о гибели 27-летней медсестры под глыбой льда на Первомайском проспекте. Об этом 25 августа сообщила корреспондент РЗН.инфо из зала суда.

На заседании адвокат бывшего директора УК Артема Солодова, которого обвиняют в гибели девушки, огласил публичное обращение подсудимого к СМИ. В нем Солодов полностью признал свою вину и принес извинения, заявив о раскаянии.

Защита просила для подсудимого мягкого наказания, указывая на положительные характеристики Солодова, наличие у него несовершеннолетнего ребенка, признание вины и возмещение ущерба.

Однако государственный обвинитель запросил приговорить бывшего директора УК к двум годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать управленческие должности в сфере ЖКХ на два года.

Сторона защиты попросила суд перенести разбирательство. Судья удовлетворил ходатайство — следующее заседание перенесли на 1 сентября.

Напомним, уголовное дело возбудили после того, как в начале весны 2026 года на 27-летнюю рязанку упала наледь с дома на Первомайском проспекте. Девушка работала хирургической медсестрой, скончалась в больнице. УК «Олимп-сервис» отвечала за уборку крыши. Солодова обвиняют по статье 238 УК РФ — выполнение работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее вдовец погибшей под наледью 27-летней рязанки заявил суду, что директор УК, ответственной за уборку снега, Артем Солодов не заслуживает тюремного срока.

Подробнее о произошедшем можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.