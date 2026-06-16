Вдовец погибшей под наледью рязанки заявил суду, что Солодов не заслуживает тюрьмы

Напомним, в марте 2026 года глыба льда, упавшая с дома на Первомайском проспекте, убила 27-летнюю хирургическую медсестру. Сначала рязанка с множественными травмами была госпитализирована, но скончалась в больнице. Было возбуждено дело о «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подсудимый — директор управляющей компании Артем Солодов, который должен был проконтролировать уборку наледи с крыши. Солодов уже частично возместил моральный вред вдовцу погибшей.

Вдовец погибшей под наледью 27-летней рязанки заявил суду, что директор УК, ответственной за уборку снега, Артем Солодов не заслуживает тюремного срока. Об этом во вторник, 16 июня, сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

На заседании зачитали показания вдовца погибшей рязанки. Он рассказал, что в вечер трагедии позвонил супруге, однако трубку взяла врач скорой помощи и сообщила, что ее отвезли в больницу. Муж 27-летней рязанки сообщил, что у нее было несколько операций, но те не принесли успеха. Он также поделился, что желает привлечения к уголовной ответственности всех причастных.

Защита Солодова приобщила к делу заявление супруга погибшей. Он сообщил суду, что Солодов искренне раскаиваться, извинился перед ним, добровольно возместил ущерб. Директор, по мнению потерпевшего, не достоин наказания, связанного с лишением свободы.

В суде также огласили показания специалистов управления многоквартирными домами жилищного фонда Рязани и Госжилинспекции. Первая подтвердила в показаниях, что УК «Олимп-сервис» была ответственна за уборку территорий вокруг дома и наледи с крыши на Первомайском проспекте, № 21/24.

Оба специалиста рассказали, что договор на осуществление управления домом «Олимп-сервисом» истек в 2025 году. Но из-за того, что новых заявок на управление зданием не поступило, а также согласно федеральным правилам, «Олимп-сервис» обязан был очищать крышу от снега и льда и следить за состоянием здания.

Напомним, в марте 2026 года глыба льда, упавшая с дома на Первомайском проспекте, убила 27-летнюю хирургическую медсестру. Сначала рязанка с множественными травмами была госпитализирована, но скончалась в больнице.

Было возбуждено дело о «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подсудимый — директор управляющей компании Артем Солодов, который должен был проконтролировать уборку наледи с крыши. Солодов уже частично возместил моральный вред вдовцу погибшей.

Подробнее о произошедшем можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.