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Власти прокомментировали пожар в здании техникума в Шацке
Согласно ответу минобра, учебные занятия в здании на улице Свободы в Шацке не проводятся с 2018 года, поскольку оно было признано аварийным. Входы и оконные проемы были закрыты для предотвращения несанкционированного доступа. По факту возгорания правоохранительные органы и пожарный надзор проводят проверку. В министерстве также уточнили, что данное сооружение не имеет статуса объекта исторического и культурного наследия.

Министерство образования региона прокомментировало пожар в старом здании агротехнологического техникума в Шацке. Ведомство ответило на обращение местной жительницы, которая выразила обеспокоенность судьбой исторического сооружения и отсутствием охраны на объекте.

Согласно ответу минобра, учебные занятия в здании на улице Свободы в Шацке не проводятся с 2018 года, поскольку оно было признано аварийным. Входы и оконные проемы были закрыты для предотвращения несанкционированного доступа. По факту возгорания правоохранительные органы и пожарный надзор проводят проверку. В министерстве также уточнили, что данное сооружение не имеет статуса объекта исторического и культурного наследия.

«Сейчас нет возможности провести капитальный ремонт, студенты продолжают обучение в других корпусах. Восстановление здания начнется сразу, как только появится такая возможность», — написали в министерстве.

Напомним, пожар произошел 9 августа 2026 года. Огонь охватил третий этаж заброшенного здания, построенного в 1914 году. Площадь возгорания составила около 800 м². Для тушения привлекались восемь единиц спецтехники. Пострадавших в результате происшествия нет, причины пожара и размер ущерба устанавливаются.