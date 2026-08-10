В Рязанской области в здании техникума случился пожар

Отмечается, что пожар случился ночью 9 августа в Шацке. По словам очевидцев, горело старое здание Агротехнологического техникума. На кадрах видно пламя. На месте заметили пожарных. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.