В Рязанской области в здании техникума случился пожар
Отмечается, что пожар случился ночью 9 августа в Шацке. По словам очевидцев, горело старое здание Агротехнологического техникума. На кадрах видно пламя. На месте заметили пожарных. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области в здании техникума случился пожар. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что пожар случился ночью 9 августа в Шацке. По словам очевидцев, горело старое здание Агротехнологического техникума.
На кадрах видно пламя. На месте заметили пожарных.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Обновлено: позже появились подробности пожара.
Видео: соцсети.