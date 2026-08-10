Появились подробности пожара в старом здании рязанского техникума

Инцидент произошел в 19.00 9 августа в Шацке. Загорелось историческое здание агротехнологического техникума, построенное в 1914 году. С 1929 года в нем размещался сельскохозяйственный техникум. Здание стояло заброшенным последние восемь лет. Возгорание произошло на третьем этаже. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Его тушили восемь спецмашин. Со ссылкой на слова пожарных сообщается, что сложная конструкция и возраст здания затрудняли доступ к очагу возгорания. Пострадавших нет. Специалисты установят причины возгорания и ущерб.

Появились подробности пожара, который произошел в старом здании агротехнологического техникума в Шацке. Их привел ИД «Пресса».

Инцидент произошел в 19.00 9 августа в Шацке. Загорелось историческое здание агротехнологического техникума, построенное в 1914 году. С 1929 года в нем размещался сельскохозяйственный техникум. Здание стояло заброшенным последние восемь лет.

Возгорание произошло на третьем этаже. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Его тушили восемь спецмашин.

Со ссылкой на слова пожарных сообщается, что сложная конструкция и возраст здания затрудняли доступ к очагу возгорания.

Пострадавших нет. Специалисты установят причины возгорания и ущерб.

Ранее очевидцы публиковали видео с места происшествия.

Фото Елены Ивановой взято с сайта ИД «Пресса».