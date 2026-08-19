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Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область
453 украинских БПЛА самолетного типа перехватили над Россией в период с 20.00 18 августа до 8.00 19 августа. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря. В Минобороны не уточнили число БПЛА, сбитых над Рязанской областью. Напомним, в регионе всю ночь действовала угроза атаки.

Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

453 украинских БПЛА самолетного типа перехватили над Россией в период с 20.00 18 августа до 8.00 19 августа.

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря.

В Минобороны не уточнили число БПЛА, сбитых над Рязанской областью.

Напомним, в регионе всю ночь действовала угроза атаки.

Обновлено: позже стало известно, что в ночь на 19 августа над территорией региона сбиты шесть БПЛА.