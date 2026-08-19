Малков раскрыл подробности ночной атаки на Рязанскую область
По словам Малкова, в ночь на 19 августа над территорией региона сбиты шесть БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.
Губернатор Павел Малков раскрыл подробности ночной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
По словам Малкова, в ночь на 19 августа над территорией региона сбиты шесть БПЛА.
Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.
Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.