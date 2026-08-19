Малков раскрыл подробности ночной атаки на Рязанскую область

По словам Малкова, в ночь на 19 августа над территорией региона сбиты шесть БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.