РСЧС: в Рязанской области всю ночь действовала беспилотная опасность

Угроза атаки БПЛА действовала на территории Рязанской области с 23:40 18 августа. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 08:05 угрозу отменили.