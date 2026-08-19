На 13 миллионов меньше потратят на благоустройство улицы Садовой в Рязани

Новый контракт заключен с компанией ООО «Мегастройсервис» на сумму 76, 4 миллиона рублей. По информации, размещенной на сервисе Rusprofile, компания зарегистрирована в Чеченской Республике в июне 2016 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. Единственный учредитель и директор — Адам Алхастов, назначенный на должность в 2022 году. ООО «Мегастройсервис» имеет опыт участия в госзакупках: компания выиграла 14 тендеров в регионах России на общую сумму около 383 млн рублей. В арбитражных делах компания фигурирует в 7 судебных процессах на общую сумму около 117,6 млн рублей, в 6 из них выступая в качестве ответчика.

В Рязани был объявлен повторный тендер на благоустройство улицы Садовой. Начальная стоимость работ — 89,4 миллиона рублей, сказано на сайте госзакупок, однако компания предложила меньшую цену.

Новый контракт заключен с компанией ООО «Мегастройсервис» на сумму 76, 4 миллиона рублей. По информации, размещенной на сервисе Rusprofile, компания зарегистрирована в Чеченской Республике в июне 2016 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. Единственный учредитель и директор — Адам Алхастов, назначенный на должность в 2022 году.

ООО «Мегастройсервис» имеет опыт участия в госзакупках: компания выиграла 14 тендеров в регионах России на общую сумму около 383 млн рублей.

В арбитражных делах компания фигурирует в 7 судебных процессах на общую сумму около 117,6 млн рублей, в 6 из них выступая в качестве ответчика.

Подрядчику предстоит провести земельные и укрепительные работы, сделать тротуары, озеленить территорию и установить освещение устройство бетонной подпорной стенки на сопряжении с территорией РГУ. Также на территории улицы 18 опор освещения в историческом стиле и установка гранитных ступеней.

Работы должны завершить к 30 октября 2026 года.

Напомним, изначально работы стоили 89,4 миллиона рублей и должны были завершиться к 15 августа.

Позже управление энергетики и ЖКХ Рязани расторгло муниципальный контракт на благоустройство улицы Садовой с ООО «Экотэч». Решение о прекращении работ было принято по соглашению сторон.

Также известно, что 28 мая суд арестовал директора и владельца московской компании «Экотэч» Станислава Безручко. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, которое связано с кражей бюджетных средств.