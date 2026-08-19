Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
20°
Чтв, 20
24°
Птн, 21
24°
ЦБ USD 85.13 -0.03 20/08
ЦБ EUR 98.55 -0.18 20/08
Нал. USD 86.00 / 86.05 19/08 17:50
Нал. EUR 99.61 / 101.25 19/08 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 395
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
2 813
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 937
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 325
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На 13 миллионов меньше потратят на благоустройство улицы Садовой в Рязани
Новый контракт заключен с компанией ООО «Мегастройсервис» на сумму 76, 4 миллиона рублей. По информации, размещенной на сервисе Rusprofile, компания зарегистрирована в Чеченской Республике в июне 2016 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. Единственный учредитель и директор — Адам Алхастов, назначенный на должность в 2022 году. ООО «Мегастройсервис» имеет опыт участия в госзакупках: компания выиграла 14 тендеров в регионах России на общую сумму около 383 млн рублей. В арбитражных делах компания фигурирует в 7 судебных процессах на общую сумму около 117,6 млн рублей, в 6 из них выступая в качестве ответчика.

В Рязани был объявлен повторный тендер на благоустройство улицы Садовой. Начальная стоимость работ — 89,4 миллиона рублей, сказано на сайте госзакупок, однако компания предложила меньшую цену.

Новый контракт заключен с компанией ООО «Мегастройсервис» на сумму 76, 4 миллиона рублей. По информации, размещенной на сервисе Rusprofile, компания зарегистрирована в Чеченской Республике в июне 2016 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. Единственный учредитель и директор — Адам Алхастов, назначенный на должность в 2022 году.

ООО «Мегастройсервис» имеет опыт участия в госзакупках: компания выиграла 14 тендеров в регионах России на общую сумму около 383 млн рублей.

В арбитражных делах компания фигурирует в 7 судебных процессах на общую сумму около 117,6 млн рублей, в 6 из них выступая в качестве ответчика.

Подрядчику предстоит провести земельные и укрепительные работы, сделать тротуары, озеленить территорию и установить освещение устройство бетонной подпорной стенки на сопряжении с территорией РГУ. Также на территории улицы 18 опор освещения в историческом стиле и установка гранитных ступеней.

Работы должны завершить к 30 октября 2026 года.

Напомним, изначально работы стоили 89,4 миллиона рублей и должны были завершиться к 15 августа.

Позже управление энергетики и ЖКХ Рязани расторгло муниципальный контракт на благоустройство улицы Садовой с ООО «Экотэч». Решение о прекращении работ было принято по соглашению сторон.

Также известно, что 28 мая суд арестовал директора и владельца московской компании «Экотэч» Станислава Безручко. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, которое связано с кражей бюджетных средств.