Улицу Садовую в Рязани благоустроят за 89 миллионов рублей

Улицу Садовую в Рязани благоустроят за 89,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер на работы опубликован на сайте госзакупок. Согласно документации, на улице обновят дорогу, тротуары оформят гранитными плитами. Там появятся 18 опор освещения в историческом стиле и четыре урны «шагрень». Также установят ротонду «оранжереи студенческого парка». Кроме того, предусмотрен перенос кабельных линий под землю. Заказчик — управление энергетики и ЖКХ администрации. Cрок выполнения работ: c момента заключения контракта по 15 августа 2026 года.

Напомним, губернатор Павел Малков сообщал в интервью РЗН. Инфо о планах благоустроить улицу Садовую — путь от цирка до Нижнего парка, и сделать комфортный пешеходный переход между Нижним и Верхним городскими парками.

Фото: документация сайта госзакупок.