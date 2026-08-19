Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область
Губернатор Павел Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях. По словам Малкова, днем 19 августа над территорией региона были сбиты шесть БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.
Губернатор Павел Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
По словам Малкова, днем 19 августа над территорией региона были сбиты шесть БПЛА.
Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.
Ранее говорилось, что в ночь на 19 августа над территорией Рязанской области сбили шесть беспилотников.