В течение дня над Рязанской областью сбили БПЛА

В течение дня, 19 августа, над территорией Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что всего над Россией в период с 8:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Количество сбитых БПЛА над Рязанской областью не уточняется.

В течение дня, 19 августа, над территорией Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что всего над Россией в период с 8:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Количество сбитых БПЛА над Рязанской областью не уточняется.

Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Напомним, в ночь на 19 августа над Рязанской областью сбили 6 БПЛА.