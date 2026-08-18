ВСУ попытались атаковать Рязанскую область в ночь на 18 августа
В ночь на 18 августа над регионом сбили БПЛА. Количество не уточняется. Всего за ночь над регионами РФ сбили 791 украинский беспилотник. Напомним, в Рязанской области сохраняется угроза атаки БПЛА.
ВСУ попытались атаковать Рязанскую область в ночь на 18 августа. Об этом сообщает Минобороны.
В ночь на 18 августа над регионом сбили БПЛА. Количество не уточняется.
Всего за ночь над регионами РФ сбили 791 украинский беспилотник.
Напомним, в Рязанской области сохраняется угроза атаки БПЛА. Позже губернатор сообщил о пострадавших при атаке БПЛА.