ВСУ попытались атаковать Рязанскую область в ночь на 18 августа

В ночь на 18 августа над регионом сбили БПЛА. Количество не уточняется. Всего за ночь над регионами РФ сбили 791 украинский беспилотник. Напомним, в Рязанской области сохраняется угроза атаки БПЛА.