В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА
Беспилотная опасность на территории Рязанской области была объявлена в 00:03 18 августа. В 07:38 жителей предупредили о ее сохранении. Рязанцев просят избегать открытых участков, не подходить к окнам.
В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба РСЧС.
Беспилотная опасность на территории Рязанской области была объявлена в 00:03 18 августа.
В 07:38 жителей предупредили о ее сохранении.
Рязанцев просят избегать открытых участков, не подходить к окнам.