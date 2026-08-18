В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Беспилотная опасность на территории Рязанской области была объявлена в 00:03 18 августа. В 07:38 жителей предупредили о ее сохранении. Рязанцев просят избегать открытых участков, не подходить к окнам.