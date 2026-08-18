Три человека пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область

Малков рассказал, что в ночь на 18 августа над территорией Рязанской области сбиты девять БПЛА. Пострадали три человека. Двое госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Повреждены три частных дома в Рязанском округе. На месте работают оперативные службы.