Три человека пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область
Малков рассказал, что в ночь на 18 августа над территорией Рязанской области сбиты девять БПЛА. Пострадали три человека. Двое госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Повреждены три частных дома в Рязанском округе. На месте работают оперативные службы.
Три человека пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков.
Малков рассказал, что в ночь на 18 августа над территорией Рязанской области сбиты девять БПЛА.
Пострадали три человека. Двое госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
Повреждены три частных дома в Рязанском округе. На месте работают оперативные службы.