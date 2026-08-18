В Рязанской области повторно объявили беспилотную опасность

Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области объявлена в 16:41 18 августа. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

В Рязанской области повторно объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС.

Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области объявлена в 16:41 18 августа.

«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 18 августа над регионом сбиты девять БПЛА. Пострадали три человека. Двое госпитализированы. Повреждены три частных дома в Рязанском округе.

Прокуратура организовала помощь пострадавшим. СК России начал расследование атак Украины на мирных жителей Рязанской области.

Обновлено: в 18:40 угрозу отменили.