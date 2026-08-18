СК России начал расследование атак Украины на мирных жителей Рязанской области

СК России начал расследование преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями против мирных жителей Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным местных органов власти, в результате действий украинских сил пострадали три человека, а также были повреждены несколько жилых домов. Следственный комитет России намерен дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к этим преступлениям.

СК России начал расследование преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями против мирных жителей Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным местных органов власти, в результате действий украинских сил пострадали три человека, а также были повреждены несколько жилых домов.

Следственный комитет России намерен дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к этим преступлениям.

Напомним, за ночь над регионом сбили девять БПЛА. По словам губернатора Павла Малкова, повреждены три частных дома, есть пострадавшие. Прокуратура организовала «горячую линию» для помощи рязанцам.