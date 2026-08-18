Прокуратура организовала помощь пострадавшим при атаке БПЛА на Рязань 18 августа

Рязанская прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи после атаки БПЛА на регион в ночь на 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для всесторонней помощи гражданам. Также в прокуратуре организована горячая линия по номеру: +7 (910) 631-08-17. Как сообщил ранее Павел Малков, при атаке БПЛА повреждены три частных дома, есть пострадавшие.

Рязанская прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи после атаки БПЛА на регион в ночь на 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для всесторонней помощи гражданам.

Также в прокуратуре организована горячая линия по номеру: +7 (910) 631-08-17 .

Как сообщил ранее Павел Малков, при атаке БПЛА повреждены три частных дома, есть пострадавшие.