В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотная опасность действовала на территории региона с 00:03 18 августа. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 10:00 угрозу отменили. За ночь над регионом сбили девять БПЛА. По словам губернатора Павла Малкова, повреждены три частных дома, есть пострадавшие. Прокуратура организовала «горячую линию» для помощи рязанцам.