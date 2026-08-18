Рязанец отсудил у дирекции дорог 600 тысяч из‑за ямы у Солотчинского моста

Советский районный суд Рязани вынес решение в пользу водителя, автомобиль которого пострадал из-за ненадлежащего состояния дорожного полотна в районе Солотчинского моста. Рязанцу удалось взыскать с региональной Дирекции дорог ущерб и судебные издержки на общую сумму почти 600 тысяч рублей, решение опубликовали на сайте суда. Согласно документу суда, инцидент произошел около 23:00. Водитель не успел заметить препятствие на проезжей части и попал в глубокую выбоину, что привело к серьезным механическим повреждениям машины.

Советский районный суд Рязани вынес решение в пользу водителя, автомобиль которого пострадал из-за ненадлежащего состояния дорожного полотна в районе Солотчинского моста. Рязанцу удалось взыскать с региональной Дирекции дорог ущерб и судебные издержки на общую сумму почти 600 тысяч рублей, решение опубликовали на сайте суда.

Согласно документу суда, инцидент произошел ночью. Водитель не успел заметить препятствие на проезжей части и попал в глубокую выбоину, что привело к серьезным механическим повреждениям машины. Изначально сотрудники ГАИ указали другое место ДТП — на 515-м километре трассы «Золотое кольцо». Однако суд установил иное место аварии — участок дороги Спас-Клепики — Рязань, недалеко от Солотчинского моста.

Размеры ямы, из-за которой произошло ДТП, составляли 1,7 метра в длину, 0,2 метра в ширину и 0,15 метра в глубину. При этом опасный участок не был огорожен, а предупреждающие дорожные знаки отсутствовали, что лишило водителя возможности своевременно среагировать на препятствие, написали в решении.

В зале суда представитель Дирекции дорог Рязанской области исковые требования не признал, сославшись на то, что учреждение является ненадлежащим ответчиком. По словам защиты, содержание данного участка дороги по государственному контракту было передано подрядчику — АО «Рязаньавтодор».

Однако суд встал на сторону автомобилиста, указав, что наличие контракта с подрядной организацией не освобождает Дирекцию дорог от ответственности перед участниками движения. Учреждение обязано обеспечивать сохранность трасс и контролировать работу подрядчиков.

Истец провел независимую экспертизу. Повреждения оказались существенными: пострадали диски и шины, рулевые тяги и наконечники, рычаги подвески, а передние и задние амортизаторы дали течь.

Стоимость восстановительного ремонта эксперт оценил в 504 тысячи 300 рублей. Помимо самого ущерба, суд полностью удовлетворил требования истца по компенсации судебных издержек, взыскав с ответчика 15 тысяч рублей на независимую экспертизу, 60 тысяч рублей на услуги юриста и 15 тысяч 86 рублей госпошлины.

Таким образом, общий размер выплат, которые Дирекция дорог должна перечислить рязанцу, составил 594 тысячи 386 рублей. Решение суда опубликовано 22 июля 2026 года и может быть обжаловано в Рязанском областном суде в течение месяца.

Ранее автомобилисты заявляли, что Солотчинский мост «калечит» машины.

Еженедельная пробка в районе моста через Оку, по словам водителей, собирается из-за большого количества ям на дороге, которые перестали чинить.