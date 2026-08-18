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Мэр прокомментировал ремонт школы № 1 в Рязани
Это произошло на заседании правительства 18 августа. Губернатор Павел Малков обратил внимание на жалобу жителей в социальных сетях, касающуюся перекрытого тротуара на улице Горького. Мэр Борис Ясинский сообщил, что 11 августа был заключен договор, и в настоящее время подрядная организация занимается получением необходимых разрешений. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. До 1 сентября на тротуаре будет смонтировано временное ограждение, а схема организации дорожного движения в данный момент находится на согласовании.

Мэр прокомментировал ремонт школы № 1 в Рязани. Это произошло на заседании правительства 18 августа. Губернатор Павел Малков обратил внимание на жалобу жителей в социальных сетях, касающуюся перекрытого тротуара на улице Горького.

Мэр Борис Ясинский сообщил, что 11 августа был заключен договор, и в настоящее время подрядная организация занимается получением необходимых разрешений. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы.

До 1 сентября на тротуаре будет смонтировано временное ограждение, а схема организации дорожного движения в данный момент находится на согласовании.

Напомним, здание школы № 1 является объектом культурного наследия. Акт технического осмотра подтвердил неудовлетворительное состояние фундаментов, кровли и участков фасадов. Для предотвращения разрушений и сохранения несущих конструкций требуются противоаварийные мероприятия, включая реставрацию и благоустройство территории. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2027 года.

Ранее в городской администрации признавали наличие технических проблем и необходимость капитального ремонта фасада и крыши.

Летом 2025 года стало известно, что с 1 сентября учащиеся школы № 1 будут учиться в две смены. Такое решение было принято в связи с тем, что часть кабинетов в основном здании на улице Горького, дом 51, не используется в учебном процессе из-за проведения мониторинга технического состояния конструкций.