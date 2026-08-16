Павел Малков прокомментировал атаки на Рязанскую область за последние сутки

Глава региона отметил, что за прошедшие сутки над территорией Рязанской области сбиты семь БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — отметил Малков.

Губернатор Павел Малков прокомментировал атаки на Рязанскую область за последние сутки. Информацию он разместил у себя в соцсетях.

Глава региона отметил, что за прошедшие сутки над территорией Рязанской области сбиты семь БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — отметил Малков.

Напомним, ночью 16 августа в Рязанской области сбили БПЛА, всего в России уничтожили 822 беспилотника. Также беспилотники сбивали днем 15 августа.