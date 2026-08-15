В течение дня в Рязанской области сбили БПЛА

В министерстве обороны отметили, что в период с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 180 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В течение 15 августа в Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в МО РФ.

В министерстве обороны отметили, что в период с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 180 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Напомним, в Рязанской области действовала беспилотная опасность.