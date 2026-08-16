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Ночью в Рязанской области сбили БПЛА, всего в России уничтожили 822 беспилотника
Отмечается, что в течение прошедшей ночи, в период с 20.00 15 августа до 8.00 16 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 822 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на. Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областей. Кроме того, ПВО работало на территории Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью в Рязанской области сбили БПЛА, всего в России уничтожили 822 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в течение прошедшей ночи, в период с 20.00 15 августа до 8.00 16 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 822 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на.

Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областей. Кроме того, ПВО работало на территории Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.