В Фонде капремонта Рязанской области сменился руководитель

С 11 августа 2026 года пост исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта занял Евгений Арефьев. Отмечается, что он 15 лет трудился в строительной сфере. Начинал с работы в производственно-техническом отделе, затем возглавлял его, позже управлял проектами в крупных строительных холдингах. Напомним, в апреле 2025 года стало известно, что Алексей Роготовский покинул пост. Он занимал должность с сентября 2023 года. Отметим, что Роготовский стал потерпевшим в деле о вымогательстве. 24 апреля исполняющим обязанности гендиректора назначали Ивана Минаева. Ранее он был начальником производственно-технического отдела. Затем и. о. гендиректора был 34-летний Альберт Керян, работавший в московском ГАУ «МосжилНИИпроект».

В Фонде капремонта многоквартирных домов Рязанской области сменился руководитель. Об этом сообщили в пресс-службе некоммерческой организации.

С 11 августа 2026 года пост исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта занял Евгений Арефьев. Отмечается, что он 15 лет трудился в строительной сфере. Начинал с работы в производственно-техническом отделе, затем возглавлял его, позже управлял проектами в крупных строительных холдингах.

Напомним, в апреле 2025 года стало известно, что Алексей Роготовский покинул пост. Он занимал должность с сентября 2023 года. Отметим, что Роготовский стал потерпевшим в деле о вымогательстве.

24 апреля 2025 года исполняющим обязанности гендиректора назначали Ивана Минаева. Ранее он был начальником производственно-технического отдела. Затем и. о. гендиректора был 34-летний Альберт Керян, работавший в московском ГАУ «МосжилНИИпроект».

Фото: группа Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области в «ВК».