Ведомство объявило открытый конкурс на замещение должности гендиректора. 2 апреля состоялся первый этап, на котором комиссия рассмотрела документы претендентов и приняла решение о допуске или отказе их к участию во втором туре. В итоге допущены: Альберт Керян (сейчас он занимает пост и. о. гендиректора Фонда капремонта Рязанской области); Илья Трубин (на данный момент — директор по организации проведения капремонта). Отмечается, что во втором этапе участники пройдут тестирование.

Названы претенденты на пост гендиректора Фонда капремонта Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Напомним, в апреле 2025 года стало известно, что Алексей Роготовский покинул пост. Он занимал должность с сентября 2023 года. Отметим, что Роготовский стал потерпевшим в деле о вымогательстве.

После его ухода сообщалось, что Фонд капремонта может возглавить 34-летний Альберт Керян, работавший в московском ГАУ «МосжилНИИпроект».

