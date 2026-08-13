Высокопоставленный экс-сотрудник ГАИ Сусляков: суд меня не слышал 1,5 года

Экс-сотрудник ГАИ Денис Сусляков, признанный виновным в получении взяток, указал на ошибки в своем уголовном деле во время апелляции в Областном суде. Он отметил, что суд первой инстанции не учел важные детали, такие как-то, что деньги получал не он, а его сообщник Василий Коротков. Адвокаты Суслякова подчеркнули, что Коротков разработал план получения взяток и вводил предпринимателей в заблуждение относительно роли Суслякова. Сусляков также указал на отсутствие доказательств его вины, таких как видеозаписи или отпечатки на деньгах. Он потребовал отмены приговора в 12 лет и штрафа. Судебная коллегия задала дополнительные вопросы. В конце заседания Сусляков заявил: «В течение полутора лет меня судил суд, в котором меня не слышали. «Суд перенесли на другую дату.

Признанный виновным в получении взяток за провоз опасных грузов экс-начальник Центра дорожного и технадзора ГАИ Денис Сусляков указал на ошибки и неточности в следственных действиях и суда. Это произошло на рассмотрении апелляционных жалоб его и его защиты в Областном суде, сообщила корреспондент РЗН.инфо 13 августа.

В ходе заседаний в Советском суде бывшему подполковнику полиции Денису Суслякову вменили получение взятками одного миллиона 16 тысяч рублей. Тем не менее, в приговоре указывается, что экс-сотрудник получил лишь половину от общей суммы. В апелляционной жалобе адвокаты Сусякова и он сам указали, что на заседаниях суда первой инстанции не стало известно, в какой период осужденный и его подчиненный якобы вступили в сговор. Кроме того, Сусляков деньги получал не сам, а на карту сотрудника Василия Короткова, сообщника, написавшего явку с повинной.

Адвокаты осужденного в жалобе настаивают на том, что именно сообщник самостоятельно разработали план по получению взяток и вводил в заблуждение предпринимателей, говоря, что Сусляков является участником схемы.

Бывший начальник Центра дорожного и технадзора вместе с защитой указал на то, что допрос сообщника Василия Короткова с суда не приняли во внимание. На допросе Коротков не смог объяснить, как он вступил в сговор с осужденным и другие обстоятельства дела. Кроме того, защита посчитала, что показания взяткодателей не описывают участие Дениса Суслякова в преступлении.

В ходе дела обвинение ссылалось на аудиозапись с передачей денег экс-сотруднику ГАИ Коротковым. Деньги помечены краской не были, не было и видеоматериалов. На деньгах также не нашли отпечатков Суслякова.

Приговор в 12 лет и штраф потребовали полностью отменить и вернуть в прокуратуру.

Доклад жалоб занял около часа.

Далее судебная коллегия спросила у Дениса Суслякова о дополнительных доводах. Около получаса продлился диалог судьи и осужденного. Те друг друга не понимали — судья хотел конкретики, но Сусляков излагал жалобы не по основному приговору, а по процессуальным решениям Советского суда. В конце концов, осужденный и судебная коллегия поняли друг друга.

«Ваша честь, в течение полутора лет меня судил суд, в котором меня не слышали. У меня сложилось впечатление, что надо доносить юридические нюансы тем людям, которые итак их знают», — заявил Сусляков суду.

После у судебной коллегии начинался другой процесс, поэтому суд перенесли на другую дату.

Напомним, Дениса Суслякова осудили за взятки от руководителей трех коммерческих организаций. По версии следствия, он получил деньги в размере больше 1 миллиона рублей в 2020—2023 годы. Деньги бывший начальник Центра дорожного и технического надзора, полковник полиции, Сусляков получал с грузоперевозчиков за выдачу разрешений на автомобильную перевозку опасных грузов.

Осужденный обвинением не согласен и вину не признал.

Советский районный суд присудил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 2 миллиона 500 тысяч рублей. Также Сусляков был лишен звания полковника.

Показания на осужденного дал его подчиненный инспектор технического отдела Василий Коротков.