В Рязани вынесли приговор бывшему начальнику Центра дорожного надзора ГАИ

Установлено, что в период 2020—2023 годы осужденный получил от руководителей трех коммерческих организаций взятку в размере более одного миллиона рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 2 млн 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями, на срок пять лет, а также он лишен специального звания «подполковник полиции».

В Рязани вынесли приговор бывшему начальнику Центра дорожного и технического надзора ГАИ Денису Суслову. Информация появилась на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что в период 2020—2023 годы осужденный получил от руководителей трех коммерческих организаций взятку в размере более одного миллиона рублей.

Незаконное вознаграждение передавалось за содействие в выдаче и продлении сроков действия свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 2 млн 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями, на срок пять лет, а также он лишен специального звания «подполковник полиции».