Экс-начальник Центра дорожного надзора ГАИ Сусляков обжаловал приговор в Рязани

Бывший начальник Центра дорожного надзора ГАИ Денис Сусляков обжаловал 12-летний приговор за взятки. Соответствующая информация опубликована на сайте Советского районного суда. Жалобу подал адвокат Дениса Суслякова. Она зарегистрирована 23 декабря. В пресс-службе Советского суда отметили, что в подсудимый с предъявленным ему обвинением не согласился, вину не признал. Напомним, следствие установило, что в период 2020—2023 годы осужденный получил от руководителей трех коммерческих организаций взятку в размере более одного миллиона рублей.

Фото: ИД «Пресса».