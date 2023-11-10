Стала известна сумма взяток, которую получил подполковник рязанской ГИБДД Сусляков вместе с сообщником

Стала известна сумма взяток, которую получил подполковник рязанской ГИБДД Сусляков вместе с сообщником. Об этом пишет «КП-Рязань».

По версии следствия, с 8 апреля 2020 по 3 октября 2023 года инспектор технического отдела Василий Коротков вместе со своим руководителем, начальником Центра дорожного и технического надзора Денисом Сусляковым получили от предпринимателя в качестве взятки не менее 539 тысяч рублей.

За эти деньги они принимали решения о выдаче свидетельств о допуске автотранспортных средств к перевозке опасных грузов.

Напомним, ранее стало известно, что Суслякова оставили в СИЗО после обжалования ареста.