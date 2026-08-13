В Рязанской области зафиксирован рост цен на бензин

По данным на 10 августа, в Рязанской области средняя стоимость одного литра бензина составила 78,05 рубля против 77,58 рубля неделей ранее. АИ-92 подорожал с 73,97 до 74,75 рубля, АИ-95 — с 79,35 до 79,57 рубля, дизельное топливо — с 82,37 до 82,83 рубля. Цена за АИ-98 и выше вновь осталась на уровне 110,88 рубля.

За неделю в Рязанской области подорожал бензин. Соответствующая информация размещена на сайте Росстата.

По данным на 10 августа, в Рязанской области средняя стоимость одного литра бензина составила 78,05 рубля против 77,58 рубля неделей ранее.

АИ-92 подорожал с 73,97 до 74,75 рубля, АИ-95 — с 79,35 до 79,57 рубля, дизельное топливо — с 82,37 до 82,83 рубля.

Цена за АИ-98 и выше вновь осталась на уровне 110,88 рубля.

Ранее рязанцы сообщали о второй волне дефицита топлива в регионе. В минэкономразвития поясняли, что «сложности связаны с высоким сезонным спросом в летний период, а также с нарушением логистических цепочек поставок». Говорилось, что предпринимаются все необходимые меры для стабилизации сложившейся ситуации.