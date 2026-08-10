Рязанские власти назвали причину второй волны дефицита топлива

Водители Рязани снова столкнулись с проблемами при заправке автомобилей. На многих АЗС отсутствует бензин марок АИ-92 и АИ-95, сообщают очевидцы в социальных сетях. «Мы проехали несколько крупных заправок и не нашли ничего. Бензина нет — по нулям», — жалуются рязанцы. По их словам, на некоторых АЗС цена на 95-й бензин превышает 100 рублей за литр.

Водители Рязани снова столкнулись с проблемами при заправке автомобилей. На многих АЗС отсутствует бензин марок АИ-92 и АИ-95, сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Мы проехали несколько крупных заправок и не нашли ничего. Бензина нет — по нулям», — жалуются рязанцы.

По их словам, на некоторых АЗС цена на 95-й бензин превышает 100 рублей за литр.

В региональном минэкономразвития признали локальные перебои с топливом и пояснили, что «сложности связаны с высоким сезонным спросом в летний период, а также с нарушением логистических цепочек поставок».

«Предпринимаются все необходимые меры для стабилизации сложившейся ситуации. Просим отнестись с пониманием», — заявили в министерстве.

Напомним, в мае и в июне на территории Рязанской области также наблюдался дефицит топлива, власти заявили, что причина нехватки бензина была связана с высоким сезонным спросом в период отпусков.

Позже дефицит топлива в РФ объяснил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, НПЗ частично выходят из строя из-за прилетов украинских дронов. Из-за этого в стране возникает дефицит топлива.