В Рязани дом Циолковского выставили на торги за 1 рубль

Собственник будет обязан провести работы по его сохранению, так как здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Напомним, в 2024 году, в доме Циолковского на улице Вознесенской произошел пожар — огонь распространился на крышу и верхний этаж. После этого сгоревшее здание в центре Рязани назвали «уродством». В 2025 году суд расторг договор аренды нежилого здания с ООО «Циолковский» из-за ненадлежащего содержания объекта. Арендатор обязан вернуть памятник городу. В начале июня 2026 года дом планировали включить в программу приватизации муниципального имущества.

Дом Циолковского на улице Вознесенской № 40 выставили на торги. Объявление опубликовано на ресурсе «ГИС Торги». Начальная цена — 1 рубль.

Собственник будет обязан провести работы по его сохранению, так как здание относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Напомним, в 2024 году, в доме Циолковского на улице Вознесенской произошел пожар — огонь распространился на крышу и верхний этаж. После этого сгоревшее здание в центре Рязани назвали «уродством».

В 2025 году суд расторг договор аренды нежилого здания с ООО «Циолковский» из-за ненадлежащего содержания объекта. Арендатор обязан вернуть памятник городу. В начале июня 2026 года дом планировали включить в программу приватизации муниципального имущества.