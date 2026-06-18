Дом Циолковского в Рязани включат в программу приватизации

Дом Циолковского на улице Вознесенской планируют включить в программу приватизации муниципального имущества. Вопрос рассмотрели на заседании комитета Рязанской городской Думы по экономическому развитию и муниципальной собственности. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения — «Доходном доме А. И. Колемина, в котором проживал К. Э. Циолковский». Здание находится по адресу Вознесенская, 40.

Дом Циолковского на улице Вознесенской планируют включить в программу приватизации муниципального имущества. Вопрос рассмотрели на заседании комитета Рязанской городской Думы по экономическому развитию и муниципальной собственности.

Окончательное решение примет Рязгордума.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения — «Доходном доме А. И. Колемина, в котором проживал К. Э. Циолковский». Здание находится по адресу Вознесенская, 40.

Ранее дом находился в аренде у ООО «Циолковский». В 2024 году в здании произошел пожар, после чего договор с арендатором расторгли по решению суда. Проектная документация по сохранению памятника уже согласована с инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

Как отмечалось ранее, снос здания запрещен — объект подлежит сохранению и восстановлению. Также утверждалось, что мэрия Рязани через суд потребовала сменить арендатора дома Циолковского.