Сгоревший дом Циолковского в центре Рязани назвали «уродством»

Обгоревшее здание дома, где жил Константин Циолковский на улице Вознесенской, 40, продолжает разрушаться после пожара 2024 года. Объект, являющийся памятником культурного наследия регионального значения, находится рядом с Управлением культуры.

Об этом сообщили на странице «ВК» «Новости | Услуги | Объявления | Рязань в курсе».

На табличке указаны сроки проведения работ по сохранению — с 2020 по 2025 год, но работы так и не выполнены. По словам очевидцев, здание выглядит все страшнее, а вопрос о его судьбе остается открытым.

Фото: Т. Бутченко.