Суд расторг договор аренды «Дома Циолковского» в Рязани
Арбитражный суд Рязанской области расторг договор аренды нежилого здания на улице Вознесенская, дом № 40, в котором находится «Дом Циолковского». Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражных дел. Истцом выступило управление земельных ресурсов и имущественных отношений мэрии Рязани, третьим лицом — региональная Инспекция по ОКН. Здание — дом, где в конце XIX века жил ученый Константин Циолковский, — является объектом культурного наследия регионального значения.

По условиям договора от 2020 года, арендатор обязан был обеспечить работы по сохранению памятника до июля 2027 года. Суд принял решение на основании материалов проверки, проведенной после пожара 2024 года, и установил, что ООО «Циолковский» не выполнило обязательств по сохранению объекта.

В итоге договор обязали расторгнуть и в течение недели передать здание горадминистрации. Помимо этого с арендатора ООО «Циолковский» взыскали неустойку в 120 тысяч рублей и госпошлину. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Двадцатом арбитражном апелляционном суде.

Ранее стало известно, что мэрия Рязани через суд потребовала сменить арендатора дома Циолковского.