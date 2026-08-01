Малков сообщил подробности двух атак на Рязанскую область

По словам главы региона, за прошедшие сутки над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. Ранее в Минобороны сообщали о работе ПВО в Рязанской области.

Губернатор Павел Малков сообщил подробности двух атак на Рязанскую область. Пост об этом 1 августа опубликован в его соцсетях.

По словам главы региона, за прошедшие сутки над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА.

Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.

Ранее в Минобороны сообщали о работе ПВО в Рязанской области.