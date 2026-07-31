Над Рязанской областью перехватили БПЛА

Отмечается, что с 8.00 до 20.00 31 июля дежурные средства ПВО уничтожили 223 украинских БПЛА самолетного типа над Россией. Атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Число уничтоженных над Рязанской областью дронов не указано.