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Силы ПВО ночью отразили атаку ВСУ на Рязанскую область
Отмечается, что с 20.00 31 июля до 7.00 1 августа средства ПВО сбили 274 украинских БПЛА самолетного типа над Россией. Атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. В оборонном ведомстве не назвали число перехваченных над Рязанской областью дронов. По данным РСЧС, в регионе с 00:36 до 06:24 1 августа действовала угроза атаки БПЛА.

Силы ПВО ночью отразили атаку ВСУ на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что с 20.00 31 июля до 7.00 1 августа средства ПВО сбили 274 украинских БПЛА самолетного типа над Россией.

Атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

В оборонном ведомстве не назвали число перехваченных над Рязанской областью дронов.

По данным РСЧС, в регионе с 00:36 до 06:24 1 августа действовала угроза атаки БПЛА.

Обновлено: позже губернатор Павел Малков сообщил, что за прошедшие сутки над Рязанской областью сбили три дрона.