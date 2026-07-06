Жители Приокского снова сообщили о дыме и резком запахе

Вечером 6 июля жители Приокского района Рязани вновь пожаловались на сильный химический запах и дым. Как сообщили РЗН. Инфо очевидцы, около 20:49 они заметили дым, поднимающийся из трубы предприятия на территории ЛПК62. Как сообщили местные жители, в воздухе стоял резкий запах гари. «Приокский прямо сейчас задыхается. Источник вони все тот же. Дым пошел в сторону Перинатального центра», — рассказал один из очевидцев.

Вечером 6 июля жители Приокского района Рязани вновь пожаловались на сильный химический запах и дым.

Как сообщили РЗН. Инфо очевидцы, около 20:49 они заметили дым, поднимающийся из трубы предприятия на территории ЛПК62. Как сообщили местные жители, в воздухе стоял резкий запах гари.

«Приокский прямо сейчас задыхается. Источник вони все тот же. Дым пошел в сторону Перинатального центра», — рассказал один из очевидцев.

Согласно данным сервиса «Экомонитор 62», вечером 6 июля из нескольких районов Рязани также начали поступать жалобы на запах фенола и сероводорода.

Ранее местные жители уже жаловались на подобную проблему, а 4 июля горожане сообщали о признаках отравления. По данным экологов, количество жалоб на вонь в городе доходило до 63.