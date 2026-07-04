Жители Рязани сообщили о признаках отравления из-за вони в городе

Согласно данным сервиса, жалобы на запах фенола и сероводорода поступили от жителей Песочни, Октябрьского городка, районов Мервино и Голенчино. «Воняет навозом и химией. Очень болит голова. Всю неделю вонь», — поступило сообщение из района Мервино. Также о головной боли и дискомфорте в глазу заявил житель Песочни. Напомним, 3 июля жители писали в редакцию РЗН. инфо о вони в городе. Жалобы на запах фекалий поступали от жителей улицы Шереметьевской в Песочне.

В субботу, 4 июля, жители Рязани заявили о признаках отравления из-за вони в городе. Об этом сообщили на сайте «Экомонитор 62».

Согласно данным сервиса, жалобы на запах фенола и сероводорода поступили от жителей Песочни, Октябрьского городка, районов Мервино и Голенчино.

«Воняет навозом и химией. Очень болит голова. Всю неделю вонь», — поступило сообщение из района Мервино.

Также о головной боли и дискомфорте в глазу заявил житель Песочни.

Напомним, 3 июля рязанцы сообщали РЗН. инфо о вони в городе. Жалобы на запах фекалий поступали от жителей улицы Шереметьевской в Песочне.

Фото: скриншот с сайта «Экомонитор 62».