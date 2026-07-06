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Рязанские экологи сообщили о десятках жалоб на неприятный запах
Активисты проекта «Экомонитор62» опубликовали экологический отчет за период с 29 июня по 5 июля. По их данным, больше всего жалоб на неприятный запах жители Рязани оставили в четверг, пятницу и субботу. Согласно данным «Экомонитор62», вечером 2 июля количество жалоб достигло 41, а ночью 3 июля — 63. Вечером того же дня активисты вновь зафиксировали десятки обращений. По их словам, общественный газоанализатор ГАНК 4 М в отдельные периоды показывал превышение предельно допустимой концентрации фенола.

Активисты проекта «Экомонитор62» опубликовали экологический отчет за период с 29 июня по 5 июля. По их данным, больше всего жалоб на неприятный запах жители Рязани оставили в четверг, пятницу и субботу.

Авторы отчета утверждают, что в эти дни в городе фиксировали запах сероводорода и фенола. По их мнению, о проблеме также писали местные СМИ и пользователи соцсетей.

Согласно данным «Экомонитор62», вечером 2 июля количество жалоб достигло 41, а ночью 3 июля — 63. Вечером того же дня активисты вновь зафиксировали десятки обращений. По их словам, общественный газоанализатор ГАНК 4 М в отдельные периоды показывал превышение предельно допустимой концентрации фенола.

В отчете также отмечается, что после дождя и смены направления ветра количество жалоб временно снижалось, однако затем снова увеличивалось.

Ранее региональное минприроды сообщало о превышении вредных веществ в воздухе.