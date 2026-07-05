Рязанцы снова пожаловались на вонь и дым от предприятия

По словам очевидцев, кадры, сделанные в 21:27 и 22:55, запечатлели дым, идущий от трубы предприятия неподалеку. Рязанцы сообщили в редакцию РЗН. Инфо, что в воздухе стоял резкий запах гари. Из-за жаркой погоды и невозможности открыть окна, люди вынуждены задыхаться в собственных квартирах.

Вечером 4 июля жители Приокского района Рязани столкнулись с сильным химическим запахом и дымом. По словам очевидцев, кадры, сделанные в 21:27 и 22:55, запечатлели дым, идущий от трубы предприятия неподалеку.

Рязанцы сообщили в редакцию РЗН. Инфо, что в воздухе стоял резкий запах гари. Из-за жаркой погоды и невозможности открыть окна, люди вынуждены задыхаться в собственных квартирах.

Ранее горожане неоднократно обращали внимание на зловоние в Рязани и сообщали о признаках отравления из-за вони в городе.