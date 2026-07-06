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В Рязанской области ураган повалил деревья и повредил крыши домов
Отмечается, что в Ермишинский округ 4 июля пришел сильный ветер. За считанные минуты стихия повалила деревья в населенных пунктах, на перекрестках дорог, в лесу. Без света остались многие деревни и села. Как рассказали очевидцы, ветер «не щадил» крыши домов и сараев. Житель села Большое Ляхово сообщил, что стихия повалила одно из деревьев около дома. Проезд оказался заблокирован.

В Рязанской области ураган повалил деревья и повредил крыши домов. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Отмечается, что в Ермишинский округ 4 июля пришел сильный ветер. За считанные минуты стихия повалила деревья в населенных пунктах, на перекрестках дорог, в лесу. Без света остались многие деревни и села.

Как рассказали очевидцы, ветер «не щадил» крыши домов и сараев.

Житель села Большое Ляхово сообщил, что стихия повалила одно из деревьев около дома. Проезд оказался заблокирован.

«Буду обращаться в администрацию за помощью. Я человек пожилой и самому мне не справиться с этой проблемой», — сообщил мужчина.

Отмечается, что с последствием урагана в округе борются до сих пор.

«Два аварийных дерева на улице Садовой мы уже убрали, сейчас работаем на улице Новой. Там предстоит убрать еще два дерева», — заявил начальник отдела благоустройства и развития территорий № 1 Петр Сергеев.

Напомним, 4 июля жители Клепиковского округа сообщили, что град побил посадки и авто. В Рязани из-за дождя 5 июля затопило двор на 1-м Тракторном проезде. Кроме того, автомобильные номера уплыли от хозяев после ливня.