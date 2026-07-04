Жители Рязанской области сообщили, что град побил посадки и авто

Отмечается, что град прошел в Клепиковском районе. «Пострадали посадки, урожай и авто», — отметили в посте. Кроме того, судя по фото в соцсетях, в некоторых районах региона выпал град размером с орех.

Жители Рязанской области сообщили, что град побил посадки и авто. Об этом они рассказали в соцсетях.

Отмечается, что град прошел в Клепиковском округе.

«Пострадали посадки, урожай и авто», — отметили в посте.

Кроме того, судя по фото в соцсетях, в некоторых районах региона выпал град размером с орех.

Ранее МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев.

Видео: соцсети, Клепиковский округ.