Огромная лужа затопила двор в Рязани

В Московском районе на 1-м Тракторном проезде двор оказался затоплен из-за огромной лужи. По словам местных жителей, вода не помещается в кадр и начинает переливаться через бордюр. Горожане отметили отсутствие в районе нормальной ливневой канализации, из-за чего после дождей территория превращается в болото.

В Московском районе на 1-м Тракторном проезде двор оказался затоплен из-за огромной лужи. По словам местных жителей, вода не помещается в кадр и начинает переливаться через бордюр.

Горожане отметили отсутствие в районе нормальной ливневой канализации, из-за чего после дождей территория превращается в болото.