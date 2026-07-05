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Автомобильные номера уплыли от хозяев после ливня в Рязани
Кадры последствий сильного ливня сделаны на улице Чкалова в районе дома № 23. Уровень воды на проезжей части поднялся настолько высоко, что бурным потоком у припаркованных машин начало срывать государственные регистрационные номера.

Автомобильные номера уплыли от хозяев после ливня в Рязани. Кадры опубликованы в соцсетях.

Кадры последствий сильного ливня сделаны на улице Чкалова в районе дома № 23. Уровень воды на проезжей части поднялся настолько высоко, что бурным потоком у припаркованных машин начало срывать государственные регистрационные номера.