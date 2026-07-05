Автомобильные номера уплыли от хозяев после ливня в Рязани

Кадры последствий сильного ливня сделаны на улице Чкалова в районе дома № 23. Уровень воды на проезжей части поднялся настолько высоко, что бурным потоком у припаркованных машин начало срывать государственные регистрационные номера.