Ким: WB оперативно перестраивает логистику для сохранения скорости доставки

«Я уже говорила, что мы сейчас максимально оперативно перестраиваем свою логистическую инфраструктуру, распределяем товары наших партнеров по различным логистическим объектам, чтобы сохранить скорость их доставки и оборачиваемость», — сказала Ким. Она добавила, что компания планирует провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших от атак регионах. Помимо этого, Ким заявила, что Wildberries успешно отражает большую часть налетов дронов на свои склады. По ее словам, компания ежедневно усиливает линию обороны, используя в том числе инженерные решения.

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания оперативно перестраивает логистику для сохранения скорости доставки и оборачиваемости товаров. Ее видеообращение опубликовано 31 июля в Telegram-канале пресс-службы RWB.

«Я уже говорила, что мы сейчас максимально оперативно перестраиваем свою логистическую инфраструктуру, распределяем товары наших партнеров по различным логистическим объектам, чтобы сохранить скорость их доставки и оборачиваемость», — сказала Ким.

Она добавила, что компания планирует провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших от атак регионах.

Помимо этого, Ким заявила, что Wildberries успешно отражает большую часть налетов дронов на свои склады. По ее словам, компания ежедневно усиливает линию обороны, используя в том числе инженерные решения.

Ким подчеркнула, что террористические атаки на склады Wildberries являются обстоятельствами непреодолимой силы, эти потери, как указала она, по закону не подлежат возмещению.

Помимо этого, основательница компании сообщила, что у WB десятки предложений по аренде логистических мощностей в России и за ее пределами, часть договоров уже заключена.

Напомним, в ночь на 29 июля над Рязанской областью сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани. Шесть человек пострадали.

В областном центре эвакуировали логистический объект Wildberries в соответствии с требованиями безопасности. Склад временно перестал принимать поставки.

Позже WB предложил рязанским продавцам обратиться за выплатами к местным властям.

Подробнее об атаке на регион можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.

Фото и видео: Telegram-канал «Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ».