WB предложил рязанским продавцам обратиться за выплатами к местным властям

Продавцы из Рязанской области, пострадавшие из-за атак на логистические объекты Wildberries, могут обратиться к властям за мерами поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе WB. Предприниматели, чей бизнес пострадал из-за происшествий на складах, могут подать заявку на получение выплаты. Для этого юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо обратиться в Минэкономразвития Рязанской области. Меры поддержки распространяются только на предпринимателей, зарегистрированных в регионе.

Продавцы из Рязанской области, пострадавшие из-за атак на логистические объекты Wildberries, могут обратиться к властям за мерами поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе WB.

В компании рассказали, что в мае правительство Рязанской области утвердило порядок выплат для граждан и предпринимателей, которые понесли ущерб в результате атак БПЛА и других террористических актов.

Предприниматели, чей бизнес пострадал из-за происшествий на складах, могут подать заявку на получение выплаты. Для этого юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо обратиться в Минэкономразвития Рязанской области.

Меры поддержки распространяются только на предпринимателей, зарегистрированных в регионе. Обычным гражданам для получения помощи необходимо обращаться в управление социальной защиты населения.