Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
20°
Птн, 31
25°
Сбт, 01
26°
ЦБ USD 79.36 0.66 30/07
ЦБ EUR 90.21 0.58 30/07
Нал. USD 81.01 / 80.95 30/07 14:50
Нал. EUR 93.51 / 94.25 30/07 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
3 672
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 379
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 046
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
3 189
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Рязань
Как отметили в минздраве, шесть человек, пострадавших при атаке, по-прежнему находятся в больнице. Пока никого не выписывали. В минздраве подчеркнули, что пациенты находятся в стабильном состоянии. Напомним, в ночь на 29 июля над регионом сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Рязань. Об этом РЗН. инфо 30 июля сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как отметили в минздраве, шесть человек, пострадавших при атаке, по-прежнему находятся в больнице. Пока никого не выписывали.

В минздраве подчеркнули, что пациенты находятся в стабильном состоянии.

Напомним, в ночь на 29 июля над регионом сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

В областном центре эвакуировали логистический объект Wildberries в соответствии с требованиями безопасности. Склад временно перестал принимать поставки.

Губернатор Павел Малков сообщал, что при атаке на Рязань пострадали шесть человек. Говорилось, что пять пациентов проходят лечение в ОКБ, еще один — в ОКБ имени Семашко. Состояние оценивалось как удовлетворительное. Рязанцы получили ранения средней степени тяжести.

Все новости по теме можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.