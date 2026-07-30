В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Рязань

Как отметили в минздраве, шесть человек, пострадавших при атаке, по-прежнему находятся в больнице. Пока никого не выписывали. В минздраве подчеркнули, что пациенты находятся в стабильном состоянии. Напомним, в ночь на 29 июля над регионом сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Рязань. Об этом РЗН. инфо 30 июля сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как отметили в минздраве, шесть человек, пострадавших при атаке, по-прежнему находятся в больнице. Пока никого не выписывали.

В минздраве подчеркнули, что пациенты находятся в стабильном состоянии.

Напомним, в ночь на 29 июля над регионом сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

В областном центре эвакуировали логистический объект Wildberries в соответствии с требованиями безопасности. Склад временно перестал принимать поставки.

Губернатор Павел Малков сообщал, что при атаке на Рязань пострадали шесть человек. Говорилось, что пять пациентов проходят лечение в ОКБ, еще один — в ОКБ имени Семашко. Состояние оценивалось как удовлетворительное. Рязанцы получили ранения средней степени тяжести.

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